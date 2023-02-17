Агент: Трахтенберг сказал немцам: «Рейсы из Германии в Волгоград ещё в 1943-м прекратили»

Известный израильский агент Григорий Крицер вспомнил казус из рабочей практики.



«С Нидергаусом смешно получилось. Одна команда Бундеслиги очень хотела его приобрести. У Владимира были немецкие корни, и он мог получить там паспорт и не считаться иностранцем. Тогда это было важно. Мои партнёры начали «обхаживать» «Ротор» и даже сделали им авансом сбор в Германии. В Волгоград немцы, два агента, летели через Москву. Один — пожилой уже мужчина, второй — молодой, статный, истинный ариец.

Мы с Трахтенбергом встретили гостей в Шереметьево на Лёниных «Жигулях», чтобы отвезти в другой аэропорт. Они поинтересовались: «А что, из Германии до Волгограда нет прямых рейсов?» Леонид Фёдорович вполоборота повернулся к ним: «Были. В 1943-м прекратили…» В машине на секунду повисла тишина. Но когда до немцев дошёл смысл шутки — долго смеялись», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



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