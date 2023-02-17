Агент: Трахтенберг сказал немцам: «Рейсы из Германии в Волгоград ещё в 1943-м прекратили»

Известный израильский агент Григорий Крицер вспомнил казус из рабочей практики.
«С Нидергаусом смешно получилось. Одна команда Бундеслиги очень хотела его приобрести. У Владимира были немецкие корни, и он мог получить там паспорт и не считаться иностранцем. Тогда это было важно. Мои партнёры начали «обхаживать» «Ротор» и даже сделали им авансом сбор в Германии. В Волгоград немцы, два агента, летели через Москву. Один — пожилой уже мужчина, второй — молодой, статный, истинный ариец.
Мы с Трахтенбергом встретили гостей в Шереметьево на Лёниных «Жигулях», чтобы отвезти в другой аэропорт. Они поинтересовались: «А что, из Германии до Волгограда нет прямых рейсов?» Леонид Фёдорович вполоборота повернулся к ним: «Были. В 1943-м прекратили…» В машине на секунду повисла тишина. Но когда до немцев дошёл смысл шутки — долго смеялись», — сказал Крицер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Григорием Крицером читайте на «Чемпионате»:
- 17 февраля 2023
-
15:16
-
15:15
-
15:07
-
14:58
-
14:54
-
14:54
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:27
-
14:27
-
14:18
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
13:40
-
13:35
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:57
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:42
-
12:15
-
12:04