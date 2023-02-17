Экс-тренер академии «Краснодара»: топ-клубы Ла Лиги больше всего подходят Сперцяну

Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян рассказал, в каком европейском чемпионате, по его мнению, стоит продолжить карьеру полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну. В январское трансферное окно игроком интересовался ПСВ, также сообщалось, что возможность его подписания рассматривает «Реал».



«Стоит ли Эдуарду уезжать, если сделают предложение? Вопрос тяжёлый. По моему мнению, Эдуард сейчас находится в хорошем клубе, в котором он может проявить все свои положительные качества. Думаю, что ПСВ – не последний клуб, который обратит на него внимание. С помощью «Краснодара» Эдуард сможет себя хорошо зарекомендовать, проявить и показать весь свой талант.



Правильно, что в данный момент Сперцян находится на паузе, не надо никуда торопиться. Если есть интерес от одного клуба сейчас и ты прогрессируешь, работаешь, выкладываешься на полную, то люди будут интересоваться – и всё больше и больше команд будут на него обращать внимание. Хотя я знаю, что они и так проявляют интерес к Эдуарду. Сперцян – здравомыслящий человек, очень умный, интеллектуальный, он сейчас поступает правильно.



Какой чемпионат подходит под его стиль игры? Испанский чемпионат и топ-клубы Ла Лиги больше всего подходят. Эдуард очень креативный и умный футболист. Думаю, испанский чемпионат – это то, что ему нужно.



Не рано ли Эдуарду ехать в «Реал» и потянет ли он уровень того футбола? Нет, повторюсь, что по потенциалу и манере игры Сперцяна для него Испания – самый оптимальный вариант. Даже просто находясь в таких клубах и тренируясь с такими партнёрами, ты в любом случае прогрессируешь. Если ты талантливый и не лентяй, то на простых тренировках с футболистами такого уровня будешь прибавлять», — приводит слова Давидяна Metaratings.



В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 9 млн.

Новость по теме Агент Сперцяна ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны «Реала» и ПСВ