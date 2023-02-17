Сын Дмитрия Аленичева Даниил рассказал, были ли у него предложения из России

Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России и «Спартака» Дмитрия Аленичева рассказал, были ли у него предложения от российских клубов, а также отметил, что был бы рад получить приглашение в молодёжную сборную страны. 18-летний хавбек защищает цвета молодёжной команды португальского клуба «Лейшойнш», который выступает во втором дивизионе страны.



«Не было ли предложений из России из-за знаменитой фамилии? Нет. Возможно, это связано с тем, что обо мне ничего не было слышно за последний год. Сейчас начну играть, и, вероятно, что-то появится. Связи с молодёжной сборной тоже нет, но это ожидаемо.



Приеду ли, если позовут? Однозначно! Мне бы очень хотелось. Вообще неважно, что сейчас нет официальных матчей. В любом случае вызов в сборную — престиж и очень классный опыт», — приводит слова Аленичева-младшего Sport24.

Даниил Аленичев – воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака», а в Португалию он переехал в январе 2022 года.