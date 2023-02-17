Сын Дмитрия Аленичева Даниил рассказал, были ли у него предложения из России

Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России и «Спартака» Дмитрия Аленичева рассказал, были ли у него предложения от российских клубов, а также отметил, что был бы рад получить приглашение в молодёжную сборную страны. 18-летний хавбек защищает цвета молодёжной команды португальского клуба «Лейшойнш», который выступает во втором дивизионе страны.
«Не было ли предложений из России из-за знаменитой фамилии? Нет. Возможно, это связано с тем, что обо мне ничего не было слышно за последний год. Сейчас начну играть, и, вероятно, что-то появится. Связи с молодёжной сборной тоже нет, но это ожидаемо.
Приеду ли, если позовут? Однозначно! Мне бы очень хотелось. Вообще неважно, что сейчас нет официальных матчей. В любом случае вызов в сборную — престиж и очень классный опыт», — приводит слова Аленичева-младшего Sport24.
Даниил Аленичев – воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака», а в Португалию он переехал в январе 2022 года.
- 17 февраля 2023
-
16:48
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:23
-
16:18
-
16:15
-
16:10
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:46
-
15:39
-
15:22
-
15:16
-
15:15
-
15:07
-
14:58
-
14:54
-
14:54
-
14:50
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:27
-
14:27
-
14:18
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
14:00