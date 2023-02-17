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«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием

«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием
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Санкт-петербургский «Зенит» поздравил нефтегазовую компанию «Газпром», являющуюся титульным спонсором клуба на протяжении нескольких лет, с 30-летием со дня основания.

«Петербургский футбольный клуб благодарит ПАО «Газпром» за неоценимую поддержку на протяжении многих лет, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый игрок и болельщик сине-бело-голубых.

Мы не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы и завоевания! С днём рождения!» — гласит официальное заявление «Зенита».

«Газпром» стал титульным спонсором «Зенита» в 2005 году. С того момента петербуржцы восемь раз одерживали победу в чемпионате России.

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