«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием
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Санкт-петербургский «Зенит» поздравил нефтегазовую компанию «Газпром», являющуюся титульным спонсором клуба на протяжении нескольких лет, с 30-летием со дня основания.
«Петербургский футбольный клуб благодарит ПАО «Газпром» за неоценимую поддержку на протяжении многих лет, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый игрок и болельщик сине-бело-голубых.
Мы не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы и завоевания! С днём рождения!» — гласит официальное заявление «Зенита».
«Газпром» стал титульным спонсором «Зенита» в 2005 году. С того момента петербуржцы восемь раз одерживали победу в чемпионате России.
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