«Барселона» подписала защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» спустя две недели после закрытия ТО

«Лос-Анджелес Гэлакси» на своей странице в соцсети объявил об уходе защитника Хулиана Араухо в «Барселону». Примечательно, что трансфер был оформлен спустя две недели после закрытия зимнего трансферного окна: испанский клуб не успел зарегистрировать в срок, опоздав на 18 секунд. ФИФА не зарегистрировала этот переход.

Мексиканский футболист будет тренироваться в «Барселоне Атлетик» — второй команды сине-гранатовых, а с нового сезона войдёт в обойму основного состава. «Лос-Анджелес Гэлакси» получит процент с последующей продажи Араухо, а сам игрок подписал контракт с «Барселоной» до 2026 года.

Напомним, Араухо выступает за основную команду «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2019 года. В 2022 году 21-летний футболист принял участие в 31 матче МЛС, забил один гол и отдал пять результативных передач. С 2021 года Араухо вызывается в национальную команду Мексики.

Видеообзор. «Вильярреал» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 21-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.