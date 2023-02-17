Игорь Шалимов рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за чемпионство

Известный российский тренер Игорь Шалимов подвёл итоги прошедшего Зимнего кубка РПЛ для московского «Спартака» и рассказал, чего не хватает красно-белым, чтобы навязать конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту».
«Самое сильное впечатление на Зимнем кубке РПЛ произвёл «Спартак». И победа в турнире, и игра комбинационная, и видно, что есть состав, который, что приятно, состоит по большей части из молодых россиян, особенно в центре поля — Пруцев, Литвинов, Игнатов уже сейчас играют значительную роль в игре команды.
Вижу определённые проблемы в обороне, на краях. По Таварешу говорил уже, ему, на мой взгляд, не хватает резкости и скорости, он немного тягучий, а классического левого защитника, с левой ногой, вероятно нет. Как я понял, на Классена в качестве основного не рассчитывают. Вероятно, там будут играть либо Хлусевич, либо Тавареш, а справа — Денисов. На мой взгляд, для борьбы с «Зенитом» за первое место крайние защитники должны быть посильнее. При таких нападающих, как сейчас в «Спартаке», крайние защитники очень важны — от них требуются скорость и последующая подача, чего от Тавареша видел нечасто. Если говорить об образце крайнего защитника в РПЛ, я бы назвал Дугласа Сантоса — мобилен, техничен, быстр, качество передачи в штрафную хорошее», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице после 17 сыгранных туров с 36 набранными очками. Москвичи уступают «Зениту» шесть очков.
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