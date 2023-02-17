Шалимов: «Боруссия» — не шаг вперёд для Головина. Ему лучше переехать в Англию или Испанию

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил возможный переход полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию», отметив, что этот вариант не является для футболиста шагом вперёд в карьере.
«По Головину и «Боруссии». Как говорят, это шаг вперёд, но, на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты. В обоих чемпионатах есть лидеры — ПСЖ и «Бавария», остальное — конкурентная среда, но до первого места не дотянуться. Плюс Германия после Монако как страна для проживания — место довольно спорное.
Я играл в Дуйсбурге — это не просто дыра, а дыра дырой. Думаю, когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование. И если менять, то, на мой взгляд, на Англию, где уровень и индустрия футбола поинтереснее, или на итальянского и испанского гранда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее агент футболиста рассказал об интересе к полузащитнику со стороны «Боруссии».
- 17 февраля 2023
-
21:24
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:44
-
20:33
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:11
-
20:05
-
20:04
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:52
-
18:37
-
18:28