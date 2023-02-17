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Шалимов: «Боруссия» — не шаг вперёд для Головина. Ему лучше переехать в Англию или Испанию

Шалимов: «Боруссия» — не шаг вперёд для Головина. Ему лучше переехать в Англию или Испанию
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Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил возможный переход полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию», отметив, что этот вариант не является для футболиста шагом вперёд в карьере.

«По Головину и «Боруссии». Как говорят, это шаг вперёд, но, на мой взгляд, это плюс-минус одинаковые варианты. В обоих чемпионатах есть лидеры — ПСЖ и «Бавария», остальное — конкурентная среда, но до первого места не дотянуться. Плюс Германия после Монако как страна для проживания — место довольно спорное.

Я играл в Дуйсбурге — это не просто дыра, а дыра дырой. Думаю, когда Головин приедет в Дортмунд после Монако, будет некоторое разочарование. И если менять, то, на мой взгляд, на Англию, где уровень и индустрия футбола поинтереснее, или на итальянского и испанского гранда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее агент футболиста рассказал об интересе к полузащитнику со стороны «Боруссии».

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