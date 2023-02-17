Ребров рассказал, как Абаскаль взаимодействует с молодёжкой «Спартака»
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Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, как главный тренер основы красно-белых Гильермо Абаскаль работает с наставниками молодёжных команд московского клуба.
«Очень важно взаимодействие молодёжной команды с основой. Гильермо всегда открыт для тренеров нашей системы, которые не упускают возможностей почерпнуть что-то нужное для работы с молодыми футболистами и понять, какие требования ждут ребят в первой команде», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством испанца набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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