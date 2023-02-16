Уткин: может, «Спартак» продлил контракт с Абаскалем, потому что он выиграл Зимний Кубок?

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о продлении контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с клубом.

«Спартак» подписал новый контракт с Гильермо Абаскалем. Трудно было бы представить себе другой исход. Хорошо, что ему интересно работать в России. Это облагораживает наш чемпионат. Но мы не знаем, почему руководство клуба решило продлить с ним контракт. Может, это потому, что он выиграл Зимний Кубок?» — сказал Уткин в эфире своего канала.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством испанца набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.