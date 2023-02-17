«Мне грустно». Мхитарян — о переходе Шкриньяра в «ПСЖ»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян поделился мнением о решении защитника «нерадзурри» Милана Шкриньяра подписать контракт с французским «ПСЖ». Армянский футболист отметил, что ему грустно расставаться с партнёром по команде.

«Мне грустно, что Шкриньяр перейдёт в «ПСЖ», но я должен принимать его выбор. Речь идёт о его карьере, и он несёт ответственность за свой выбор. Я благодарен ему за то, что он играл со мной в течение шести месяцев и будет играть на протяжении оставшихся пяти», — приводит слова Мхитаряна DAZN.

Шкриньяр, чей контракт с «Интером» истекал в конце текущего сезона, подписал соглашение о переходе в «ПСЖ», однако клубам не удалось договориться о трансфере игрока в зимнее трансферное окно, и текущий сезон словак доиграет в миланской команде.

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