Мхитарян пообещал спеть песню итальянского певца, если «Интер» станет чемпионом Италии

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян пообещал исполнить песню итальянского эстрадного певца, если «нерадзурри» завоюют чемпионство в текущем сезоне Серии A.

«Я мечтаю выиграть 20-е скудетто для «Интера». Если это произойдёт, я обещаю спеть песню Аль Бано (итальянского эстрадного певца. — Прим. «Чемпионата»).

Перед началом текущего сезона у нас были некоторые моменты недопонимания в раздевалке, но мы поговорили друг с другом, договорились о том, что нам нужно двигаться дальше, бороться за эти цвета. Мы знаем, что могли бы добиться большего в начале сезона, но сейчас важно то, что мы сможем сделать в будущем.

Всё возможно, у нас осталось 17 матчей, и мы постараемся сократить отставание в турнирной таблице. То, что мы дважды обыграли «Милан» за 18 дней, было сенсацией. Мы счастливы, что Милан чёрно-синий», — приводит слова Мхитаряна DAZN.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии A текущего сезона, набрав после 22 сыгранных матчей 44 очка. Миланцы отстают от лидирующего «Наполи» на 15 очков.

Генрих Мхитарян и Рауль Белланова встретились с болельщиками: