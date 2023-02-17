Мхитарян пообещал спеть песню итальянского певца, если «Интер» станет чемпионом Италии

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян пообещал исполнить песню итальянского эстрадного певца, если «нерадзурри» завоюют чемпионство в текущем сезоне Серии A.
«Я мечтаю выиграть 20-е скудетто для «Интера». Если это произойдёт, я обещаю спеть песню Аль Бано (итальянского эстрадного певца. — Прим. «Чемпионата»).
Перед началом текущего сезона у нас были некоторые моменты недопонимания в раздевалке, но мы поговорили друг с другом, договорились о том, что нам нужно двигаться дальше, бороться за эти цвета. Мы знаем, что могли бы добиться большего в начале сезона, но сейчас важно то, что мы сможем сделать в будущем.
Всё возможно, у нас осталось 17 матчей, и мы постараемся сократить отставание в турнирной таблице. То, что мы дважды обыграли «Милан» за 18 дней, было сенсацией. Мы счастливы, что Милан чёрно-синий», — приводит слова Мхитаряна DAZN.
«Интер» занимает второе место в турнирной таблице Серии A текущего сезона, набрав после 22 сыгранных матчей 44 очка. Миланцы отстают от лидирующего «Наполи» на 15 очков.
Генрих Мхитарян и Рауль Белланова встретились с болельщиками:
- 17 февраля 2023
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:46
-
21:41
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
20:59
-
20:56
-
20:47
-
20:44
-
20:33
-
20:29
-
20:28
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:11
-
20:05
-
20:04
-
19:50
-
19:48
-
19:47