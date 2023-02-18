«Аугсбург» одержал победу над «Хоффенхаймом» благодаря голу на 88-й минуте
Поделиться
Сегодня, 18 февраля, завершился матч 21-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом». Команды игради на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 88-й минуте забил Фредрик Йенсен. Ему ассистировал Джеффри Гауэлеу. Благодаря этой победе аугсбургцы оторвались от «Хоффенхайма». Команда Энрико Масена укрепилась на 13-м месте в немецком национальном первенстве. В их активе 24 очка. Клуб из Зинсхайма остался на 14-й строчке в турнире. В их активе 19 очков.
«Бавария» лидирует в турнире. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 43 очка в 20 играх. На втором месте располагается берлинский «Унион». Подопечные Урса Фишера набрали 42 очка.
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
01:56
-
01:47
-
01:09
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:42
-
00:28
-
00:26
-
00:16
-
00:07
-
00:07
- 17 февраля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:44
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:21
-
23:20
-
23:19
-
23:13
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:52
Партнерский контент