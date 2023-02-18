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«Аугсбург» одержал победу над «Хоффенхаймом» благодаря голу на 88-й минуте

«Аугсбург» одержал победу над «Хоффенхаймом» благодаря голу на 88-й минуте
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Сегодня, 18 февраля, завершился матч 21-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом». Команды игради на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 88-й минуте забил Фредрик Йенсен. Ему ассистировал Джеффри Гауэлеу. Благодаря этой победе аугсбургцы оторвались от «Хоффенхайма». Команда Энрико Масена укрепилась на 13-м месте в немецком национальном первенстве. В их активе 24 очка. Клуб из Зинсхайма остался на 14-й строчке в турнире. В их активе 19 очков.

«Бавария» лидирует в турнире. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 43 очка в 20 играх. На втором месте располагается берлинский «Унион». Подопечные Урса Фишера набрали 42 очка.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
17 февраля 2023, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 0
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Йенсен – 88'
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