«Аугсбург» одержал победу над «Хоффенхаймом» благодаря голу на 88-й минуте

Сегодня, 18 февраля, завершился матч 21-го тура чемпионата Германии между «Аугсбургом» и «Хоффенхаймом». Команды игради на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 88-й минуте забил Фредрик Йенсен. Ему ассистировал Джеффри Гауэлеу. Благодаря этой победе аугсбургцы оторвались от «Хоффенхайма». Команда Энрико Масена укрепилась на 13-м месте в немецком национальном первенстве. В их активе 24 очка. Клуб из Зинсхайма остался на 14-й строчке в турнире. В их активе 19 очков.

«Бавария» лидирует в турнире. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 43 очка в 20 играх. На втором месте располагается берлинский «Унион». Подопечные Урса Фишера набрали 42 очка.