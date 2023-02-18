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«Жирона» забила шесть мячей «Альмерии». У Виктора Цыганкова — 1+1

В ночь с 17 по 18 февраля на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне прошёл матч 22-го тура чемпионата Испании. Играли местная «Жирона» и «Альмерия». Финальный свисток Валентина Писарро Гомеса зафиксировал разгромную победу хозяев со счётом 6:2.

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте: Валентин Кастельянос откликнулся на передачу Арнау Мартинеса.

Гол Кастельяноса. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 34-й минуте свой первый мяч за «Жирону» забил украинский полузащитник Виктор Цыганков с паса Родриго Рикельме.

Гол Цыганкова. Видеоролик:

Спустя несколько минут отличился сам Рикельме, ему отдал голевую передачу Алеш Гарсия.

Гол Рикельме. Видеоролик:

На 43-й минуте точным ударом отметился Хавьер Эрнандес, голевая передача на счету Цыганкова.

Гол Эрнандеса. Видеоролик:

«Альмерия» отыграла один мяч на 67-й минуте: с паса Лукаса Робертоне точным ударом отметился Ларджи Рамазани.

Гол Рамазани. Видеоролик:

В концовке матча «Жирона» забила дважды за несколько минут: отличились Иван Мартин (Тони Вилья) и Кристиан Стуани (Мартин).

Гол Мартина. Видеоролик:

Гол Стуани. Видеоролик:

На 81-й минуте Эль Билал Туре забил второй гол «Альмерии», который оказался последним в матче.

«Жирона» набрала 27 очков и поднялась в турнирной таблице на 11-е место. «Альмерия» (22) — 15-я.