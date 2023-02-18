Катарские инвесторы предложили за «Манчестер Юнайтед» € 4,5 млрд. Глэйзеры хотели больше

Катарские инвесторы предложили за «Манчестер Юнайтед» меньше, чем ожидала семья Глэйзеров.



Как сообщает журналист Лоик Танзи, речь идёт о сумме в € 4,5 млрд.



Никаких кредитов на сделку по выкупу клуба в полном объёме консорциум из Катара брать не будет.



Ранее сообщалось, что семья Глэйзеров, владеющая «Манчестер Юнайтед», хочет получить £ 5 млрд (€ 5,7 млрд).



Напомним, «Манчестер Юнайтед» находится в поиске новых владельцев. Семья Глэйзеров, которая владеет клубом с 2005 года, вероятно, полностью продаст свои активы. Начался сбор заявок, отбором и рассмотрением которых занимается банк, руководивший операцией по продаже «Челси».



Английский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

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