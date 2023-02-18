«Продолжаем в том же духе». Кварацхелия отреагировал на победу в матче с «Сассуоло»

Сегодня, 18 февраля, завершился матч 23-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу номинальных гостей.



После окончания матча грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия отреагировал на победу своего клуба. «Отличные парни! Очень важные три очка. Продолжаем в том же духе», — написал Кварацхелия в одной из социальных сетей.

Напомним, счёт в игре на 12-й минуте открыл Хвича Кварацхелия после паса Матиаса Оливеры. Спустя 20 минут Виктор Осимхен укрепил преимущество неаполитанцев. Ему ассистировал Амир Ррахмани.

На счету Кварацхелии 10 голов и девять ассистов в 19 матчах Серии А.