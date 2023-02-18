Фанаты иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины во время матча с «Зенитом»
Поделиться
Вчера, 17 февраля, санкт-петербургский «Зенит» в товарищеском матче встречался с иранским клубом «Сепахан». Игра проходила на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран) и завершилась поражением российского коллектива со счётом 0:2. Встречу обслуживала местная иранская бригада арбитров.
По ходу матча фанаты иранского клуба вывесили на трибуне украинский флаг, сообщает Iran International English в своём «твиттере».
Напомним, «Сепахан» забил два гола в первом тайме — на четвёртой и 44-й минутах. «Зенит» в перерыве матча полностью поменял состав, однако результат это не изменило. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сепахана». Также вчера стало известно, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.
Комментарии
- 18 февраля 2023
-
07:35
-
06:47
-
06:21
-
05:31
-
04:42
-
04:13
-
03:33
-
03:26
-
03:04
-
02:56
-
02:50
-
02:45
-
02:17
-
02:02
-
02:00
-
01:56
-
01:47
-
01:09
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:42
-
00:28
-
00:26
-
00:16
-
00:07
-
00:07
- 17 февраля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:44
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:21
-
23:20
Партнерский контент