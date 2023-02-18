Фанаты иранского «Сепахана» вывесили флаг Украины во время матча с «Зенитом»

Вчера, 17 февраля, санкт-петербургский «Зенит» в товарищеском матче встречался с иранским клубом «Сепахан». Игра проходила на стадионе «Накш-э-джахан» (Исфахан, Иран) и завершилась поражением российского коллектива со счётом 0:2. Встречу обслуживала местная иранская бригада арбитров.

По ходу матча фанаты иранского клуба вывесили на трибуне украинский флаг, сообщает Iran International English в своём «твиттере».

Напомним, «Сепахан» забил два гола в первом тайме — на четвёртой и 44-й минутах. «Зенит» в перерыве матча полностью поменял состав, однако результат это не изменило. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Сепахана». Также вчера стало известно, что «Зенит» и «Сепахан» заключили обновлённое соглашение о сотрудничестве.