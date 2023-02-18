Тарасова: футбол — особенный вид спорта в России. Успехов нет, но все вокруг поддерживают

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила популярность футбола в России, раскритиковав систему подготовки игроков и заявив, что в стране нет хороших тренеров.
«Футбол — особенный вид спорта у нас в стране. Успехов там нет, но все вокруг его всячески поддерживают. И каждый раз сходят с ума из-за неудач сборной страны. Последний раз российский футбол радовал болельщиков в 2018 году. После — деградация. У нас нет хороших тренеров, системы подготовки. Всё делается вполноги, отсюда и проблемы. Не знаю, когда мы будем успешными в этом виде спорта», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».
На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, российская национальная команда добралась до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в истории страны. На чемпионате Европы 2020 года сборная России не смогла выйти из группы с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 18 февраля 2023
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