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«Обрадовали». В «Зените» сообщили об одобрении Малкому и Клаудиньо получения паспортов РФ

«Обрадовали». В «Зените» сообщили об одобрении Малкому и Клаудиньо получения паспортов РФ
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильским футболистам команды Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

«Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждём, когда будет назначена дата церемонии. Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определённое время, чтобы они могли играть за сборную России», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее об одобрении получения бразильцами российских паспортов сообщали российские СМИ. Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста играли за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.

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