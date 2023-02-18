Осимхен уступает только Роналду и Роналдо по среднему времени на гол в Серии A

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, отметившийся забитым мячом в матче итальянской Серии A с «Сассуоло» (2:0), вышел на третье место в списке самых скорострельных бомбардиров в истории чемпионата Италии. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Осимхен тратит на один гол в Серии A в среднем 122 минуты. Чаще ворота соперников в чемпионате Италии поражали только экс-нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и бывший форвард «Интера» и «Милана» Роналдо. Бразилец забивал гол в среднем каждые 117 минут, португальцу требовалось всего 104 минуты, чтобы поразить ворота соперника. Отмечается, что статистика наблюдений ведётся с сезона-1993/1994.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Всего в Серии A 24-летний нигериец сыграл 70 матчей, в которых забил 42 гола.

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