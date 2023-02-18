Тренер «Ливерпуля» Клопп поделился ожиданиями от матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 24-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». Встреча состоится сегодня, 18 февраля. Начало игры — в 20:30 мск.

«Да, масштабная игра. Так что, если мы хотим чего-то достичь в этом сезоне, мы должны гнаться за всеми — особенно за командами, опережающими нас в таблице. В этом нет никаких сомнений. Это нелегко, это никогда не будет легко, но я думаю, что единственный способ — это попробовать. И это то, что мы, конечно, должны сделать. У «Ньюкасла» лучшая оборона в лиге. Он проиграл только однажды, и это было в матче с нами, когда мы забили в самой концовке, поэтому стабильность является первым шагом к успеху. Это будет очень интересно. Это трудный выезд.



Эдди Хау делает исключительную работу, абсолютно. Финансовые возможности, которые у них есть или будут в будущем, это невероятно. И пока дело не в том, что всё из-за этого — вовсе нет. Эдди пришёл туда в трудной ситуации. Они комфортно держались в лиге, а затем в новом сезоне вы уже не узнаёте команду по сравнению с прошлым годом, как будто они полностью перестроились», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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