«Манчестер Сити» или «Арсенал»? Изменения в прогнозе суперкомпьютера на чемпионство в АПЛ

15 февраля в Англии состоялся важный матч с участием лидеров — «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Арсенал» (3:1). Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы обошла соперника и возглавила таблицу. У обоих клубов по 51 очку, но «Ман Сити» стоит выше по дополнительным показателям. Всё дело в том, что у него лучше разность мячей (+36 против +26). Правда, у лондонцев ещё игра в запасе. Изучили, как менялась ситуация в плане прогноза суперкомпьютера Five Thirty Eight со старта сезона и до сегодняшнего дня.

Каким был прогноз перед сезоном и как он менялся до ЧМ-2022

Первый прогноз суперкомпьютера появился ещё в июле 2022 года. Перед стартом сезона машина считала, что топ-4 будет выглядеть следующим образом: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». «Арсенал» ставили лишь на пятое место, а «Манчестер Юнайтед» — на шестое. Обращает на себя внимание и прогноз по «Ньюкаслу» — его отправили на 13-ю строчку. По мнению суперкомпьютера, в тройке худших команд должны были оказаться «Фулхэм», «Борнмут» и «Ноттингем Форест».

31 августа (после пяти туров АПЛ) вероятность чемпионства «Манчестер Сити» составляла 60%, а «Арсенала» — всего лишь 8%. Суперкомпьютер по-прежнему считал, что «Ливерпуль» окажется на второй строчке, а вот команде Микеля Артеты уже отдавали третье место. Кстати, «Брайтон» ставили выше «МЮ». Прогнозировали, что манкунианцы займут седьмое место, а соперник окажется на шестой строчке. Тройка на вылет выглядела следующим образом: «Эвертон», «Ноттингем Форест», «Борнмут».

Игроки «Манчестер Сити» Фото: Julian Finney/Getty Images

12 октября (в АПЛ прошло 10 туров) суперкомпьютер по-прежнему высоко оценивал шансы «Манчестер Сити». Вероятность победы команды Гвардиолы в чемпионате составляла 70%. «Арсенал» уже ставили на второе место — вероятность его триумфа оказалась на отметке в 14%. В топ-4 также вошли «Ливерпуль» и «Челси», а «Тоттенхэму» и «МЮ» прогнозировали место в зоне Лиги Европы. Тройка аутсайдеров выглядела так: «Фулхэм», «Борнмут», «Ноттингем Форест».

В ноябре по окончании заключительного тура перед паузой на чемпионат мира расклады изменились. Основным претендентом на титул по-прежнему считался «Сити», но вероятность его победы снизилась с 70% до 53%. А вот шансы «Арсенала» подросли почти в три раза — с 14% до 36%. На тот момент лондонский клуб опережал соперника на пять очков. В топ-4 ставили «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», в топ-6 — «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». «Челси» прогнозировали лишь седьмое место, а в тройку худших команд отправили «Борнмут», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест».

В январе 2023-го вероятность победы «Арсенала» в АПЛ почти вдвое превышала возможный успех «Ман Сити»

5 января 2023 года «Арсенал» всё ещё опережал «Ман Сити» на пять очков. Вероятность победы столичного клуба в АПЛ снова выросла (с 36% до 42%), а у соперника снизилась (с 53% до 50%). «Ливерпулю» прогнозировали пятое место, «Челси» — восьмое. В зону Лиги чемпионов отправили «МЮ» и «Ньюкасл», а в зону вылета — «Эвертон», «Борнмут» и «Саутгемптон».

Через две недели «Арсенал» увеличил отрыв от команды Гвардиолы до восьми очков. Вероятность чемпионства лондонского клуба скакнула до 57% — лучший на тот момент показатель во всей лиге. У «Ман Сити» этот результат составил 36%. Вероятность чемпионства «МЮ» была на отметке 4%, «Ньюкасла» — 2%. 23 января показатель «Арсенала» вырос до 63%, а у «Ман Сити» упал до 34%.

Игроки «Арсенала» Фото: Julian Finney/Getty Images

Как изменился расклад после матча лидеров в Лондоне

8 февраля цифры снова были на стороне лондонского клуба — 58% против 39%. Однако победа «Манчестер Сити» в столице и возвращение первой строчки развернули ситуацию в другую сторону. Теперь вероятность чемпионства команды Гвардиолы составляет 62%, «Арсенала» — 34%.

Сейчас суперкомпьютер прогнозирует, что в зоне Лиги чемпионов также окажутся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», а «Брайтон» завершит сезон на пятой строчке. «Тоттенхэму» пока отдают шестое место, «Ливерпулю» — седьмое, «Челси» — восьмое. Главные претенденты на вылет: «Эвертон», «Борнмут» и «Саутгемптон».

Юрген Клопп Фото: Michael Regan/Getty Images

Если вернуться к июльским прогнозам суперкомпьютера, то обращает на себя внимание «Фулхэм». Согласно алгоритмам, лондонскому клубу пророчили по итогам сезона 18-е место с 36 очками. Реальность совсем иная: седьмая строчка в таблице и 35 очков после 23 туров. Намного выше ожиданий выступает «Ньюкасл». Перед сезоном ему прогнозировали 13-е место с 47 очками. Сейчас команда находится в четвёрке и уже набрала 41 очко.

Не сбывается пока прогноз и в отношении «Вест Хэма». Перед стартом сезона ему отдавали 10-е место, но сейчас столичный клуб находится на 16-й строчке. Гораздо хуже ожиданий выступают и некоторые топ-клубы.

«Ливерпулю» и «Челси» прогнозировали второе и третье места соответственно, но команда Клоппа пока девятая, а Поттера — 10-я. Кстати, перед стартом сезона вероятность попадания «Челси» в топ-4 составляла 60%, а теперь – всего лишь 5%.