Владислав Безбородов назначен на матч «Локомотив» — «Спартак» в Кубке России

Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
22 февраля, среда
«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Арам Петросян; AVAR-2 – Сергей Чебан.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; AVAR-2 – Роман Галимов.
23 февраля, четверг
«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Евгений Буланов.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; AVAR-2 – Артур Фёдоров.
- 18 февраля 2023
-
15:42
-
15:33
-
15:24
-
15:15
-
15:12
-
15:10
-
15:06
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:42
-
14:32
-
14:26
-
14:13
-
14:03
-
13:59
-
13:40
-
13:38
-
13:31
-
13:28
-
13:25
-
13:20
-
13:16
-
13:08
-
12:56
-
12:46
-
12:44
-
12:38
-
12:36
-
12:30
-
12:22
-
12:18
-
12:10
-
12:01
-
11:56