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Владислав Безбородов назначен на матч «Локомотив» — «Спартак» в Кубке России

Назначены арбитры на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).



22 февраля, среда



«Ростов» – «Урал»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Владимир Миневич; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Арам Петросян; AVAR-2 – Сергей Чебан.



«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; AVAR-2 – Роман Галимов.



23 февраля, четверг



«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; AVAR-2 – Евгений Буланов.



ЦСКА – «Краснодар»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; AVAR-2 – Артур Фёдоров.