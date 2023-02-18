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Жоржиньо прокомментировал волевую победу «Арсенала» над «Астон Виллой»

Жоржиньо прокомментировал волевую победу «Арсенала» над «Астон Виллой»
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Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо поделился мнением о волевой победе над «Астон Виллой» (4:2), а также прокомментировал курьёзный автогол бирмингемцев, когда после удара итальянского хавбека мяч об штангу срикошетил в голову голкипера Эмилиано Мартинеса, после чего отскочил в ворота.

«Это Премьер-лига. Вот почему я считаю её лучшей в мире. Это просто прекрасно. Это было очень важно после недавних результатов, которые у нас были. Начало было непростым, когда мы не контролировали нашу игру. В перерыве мы пообщались, после внесли коррективы, которые нам нужно было сделать, и изменили игру.

Автогол Мартинеса после моего удара? В прошлый раз, когда я попал в штангу и мяч отскочил от вратаря, он не попал в цель, так что я рад, что сегодня это произошло», — приводит слова Жоржиньо издание BBC.

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