«Мы получили невероятный урок для всех нас». Зинченко — о волевой победе «Арсенала»

Крайний защитник «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над «Астон Виллой» (4:2). По ходу встречи украинский игрок стал автором одного из забитых мячей «канониров».

«По поводу этой игры я хотел бы сказать две вещи. Сначала мы получили невероятный урок для всех нас — мы должны верить до самого конца. Как я уже говорил в прошлом, в этом составе такие удивительные люди, которые могут достичь всего, чего захотят. Если мы собираемся продолжать бороться и продолжать верить. Реакция нашей команды во втором тайме — это идеальный выход. Первый гол за «Арсенал»? Я так рад помочь команде, но самое главное — взять три очка.



Как победа повлияет на моральный дух? Впереди ещё много игр, и нам просто нужно продолжать идти вперёд, продолжать бороться и продолжать верить, что мы можем всё», — приводит слова Зинченко BBC.

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