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«Урал» обыграл «Арарат» в товарищеском матче

«Урал» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
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Сегодня, 18 февраля, состоялся контрольный матч, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и «Арарат-Армения». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Игра началась в 17:00 мск. Матч завершился победой «Урала» со счётом 2:0.

На 37-й минуте счёт в матче открыл Эрик Бикфалви. На 55-й минуте Рай Влут удвоил преимущество екатеринбуржцев, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Команды ранее встречались 5 февраля. «Урал» и «Арарат-Армения» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе российского клуба отличился защитник Силвие Бегич.

«Арарат-Армения» сегодня, 18 февраля, провёл контрольный матч с «Ростовом», в котором проиграл со счётом 0:3.

«Урал» находится на десятом месте в Российской Премьер-Лиге.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 февраля 2023, суббота. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
2 : 0
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1:0 Бикфалви – 37'   2:0 Влут – 55'
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