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«Бавария» в меньшинстве проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии»

«Бавария» в меньшинстве проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии»
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Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк». Главный арбитр матча Тобиас Вельц дал стартовый свисток в 17:30 мск. Матч завершился победой «Боруссии» со счётом 3:2.

На восьмой минуте защитник «Баварии» Дайо Юпамекано получил красную карточку, а уже спустя пять минут Ларс Штиндль вывел «Боруссию» вперёд. На 35-й минуте Эрик Шупо-Мотинг сравнял счёт. Во втором тайме «Боруссия» забила дважды: на 55-й минуте отличился Йонас Хофман, а на 84-й минуте — Маркус Тюрам. На 93-й минуте Матис Тель отыграл один мяч.

«Унион Берлин» может опередить «Баварию» в турнирной таблице, если в воскресенье обыграет «Шальке-04». Дортмундская «Боруссия» сравняется с «Баварией» по очкам, если победит «Герту».

Германия - Бундеслига. 21-й тур
18 февраля 2023, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Штиндль – 13'   1:1 Шупо-Мотинг – 35'   2:1 Хофман – 55'   3:1 Тюрам – 84'   3:2 Тель – 90+3'
Удаления: нет / Юпамекано – 8'
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