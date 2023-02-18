«Бавария» в меньшинстве проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии»

Завершился матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и мюнхенская «Бавария». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк». Главный арбитр матча Тобиас Вельц дал стартовый свисток в 17:30 мск. Матч завершился победой «Боруссии» со счётом 3:2.

На восьмой минуте защитник «Баварии» Дайо Юпамекано получил красную карточку, а уже спустя пять минут Ларс Штиндль вывел «Боруссию» вперёд. На 35-й минуте Эрик Шупо-Мотинг сравнял счёт. Во втором тайме «Боруссия» забила дважды: на 55-й минуте отличился Йонас Хофман, а на 84-й минуте — Маркус Тюрам. На 93-й минуте Матис Тель отыграл один мяч.

«Унион Берлин» может опередить «Баварию» в турнирной таблице, если в воскресенье обыграет «Шальке-04». Дортмундская «Боруссия» сравняется с «Баварией» по очкам, если победит «Герту».