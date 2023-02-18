Голкипер «Ньюкасла» Ник Поуп не сыграет в финале Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Ньюкасла» Ник Поуп не сможет помочь своей команде в финале Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 26 февраля. Всему виной прямая красная карточка, которая была показана английскому голкиперу в матче с «Ливерпулем».

По ходу первой половины Ник Поуп в попытке укрыть мяч от нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха взял мяч в руки, но сделал это за пределами штрафной площади, вследствие чего был удалён с поля. Теперь Поуп пропустит три ближайшие встречи «сорок» из-за дисквалификации, которая распространяется и на матчи внутренних турниров, в том числе Кубка лиги. По этой причине он не сыграет в финальном матче соревнования с «Манчестер Юнайтед».

Второй голкипер «сорок», Мартин Дубравка, также не сыграет с «красными дьяволами», так как заигран в этом турнире как раз за манкунианцев. Вероятнее всего, защищать ворота в этой игре будет третий выбор на позицию — Марк Гиллеспи. Также в составе «Ньюкасла» есть голкипер Лорис Кариус, который ранее выступал за «Ливерпуль».

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: