«Беру ответственность на себя». Поттер — о поражении «Челси» от «Саутгемптона»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении в матче 24-го тура Премьер-лиги от «Саутгемптона» (0:1), который занимает последнее место турнирной таблицы английского чемпионата.
«Я думаю, что в первом тайме мы были ниже своего уровня. В конце первой половины нас наказал Джеймс Уорд-Праус со штрафного, в этом он хорош. Наш уровень игры в первом тайме был невелик. Надо отдать должное «Саутгемптону», они хорошо изменили свою игру.
Во втором тайме мы много давили, у нас были голевые моменты, которые нужно было реализовывать. Это отражает то, где мы находимся в данный момент.
Мы должны были играть лучше, чем в первом тайме, и я беру на себя ответственность за это. Во втором тайме у нас было несколько хороших моментов забить, и я не могу до конца поверить, что мы этого в итоге не сделали», — приводит слова Поттера BBC.
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