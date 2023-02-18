Поттер рассказал о состоянии капитана «Челси» Аспиликуэты после травмы головы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал состояние капитана и защитника синих Сесара Аспиликуэты, который получил удар бутсой по лицу от форварда Секу Мара во время матча 24-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).

«Он в сознании и сейчас находится в больнице. Мы наблюдаем за ним и очень беспокоимся, но он находится в лучшем месте, где ему сейчас оказывают помощь.

Это был ужасный инцидент. Я думаю, что в какой-то момент он был без сознания, так что это беспокоило всех нас. Это было случайно, но всё равно это был удар в лицо, и можно было видеть, насколько всё было плохо», — приводит слова Поттера издание BBC.

Напомним, защитник получил травму на 74-й минуте, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого Аспиликуэту увели с поля на носилках и с кислородной маской.

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