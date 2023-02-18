Поттер рассказал о состоянии капитана «Челси» Аспиликуэты после травмы головы

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал состояние капитана и защитника синих Сесара Аспиликуэты, который получил удар бутсой по лицу от форварда Секу Мара во время матча 24-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).
«Он в сознании и сейчас находится в больнице. Мы наблюдаем за ним и очень беспокоимся, но он находится в лучшем месте, где ему сейчас оказывают помощь.
Это был ужасный инцидент. Я думаю, что в какой-то момент он был без сознания, так что это беспокоило всех нас. Это было случайно, но всё равно это был удар в лицо, и можно было видеть, насколько всё было плохо», — приводит слова Поттера издание BBC.
Напомним, защитник получил травму на 74-й минуте, после чего медики около 10 минут оказывали ему помощь на поле. После этого Аспиликуэту увели с поля на носилках и с кислородной маской.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»:
- 18 февраля 2023
-
23:15
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:44
-
22:38
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:11
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:47
-
21:39
-
21:29
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:42
-
20:41
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:18
-
20:10
-
20:04
-
19:53