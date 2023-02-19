Сын Аленичева: отец постоянно говорит: «надо играть». Можно сказать, мозг выносит

Полузащитник португальского клуба «Лейшойнш» Даниил Аленичев рассказал, какие советы дал ему его отец, прославленный российский футболист Дмитрий Аленичев.

«Что касается тренировок, то он уже давно поделился опытом, и я им пользовался. Главное, что он мне регулярно повторяет: «Надо играть». Можно сказать, мозг мне этим постоянно выносит, ха-ха. Сейчас наступил другой момент. Посмотрим, что будет говорить, когда начну играть», — приводит слова Аленичева-младшего Sport24.

18-летний Даниил Аленичев — воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака». В португальском клубе полузащитник оказался в январе 2022 года. Дмитрий Аленичев в бытность игрока был футболистом обеих московских команд, а в Португалии играл за «Порту».