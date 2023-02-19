Сын Аленичева: отец постоянно говорит: «надо играть». Можно сказать, мозг выносит
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Полузащитник португальского клуба «Лейшойнш» Даниил Аленичев рассказал, какие советы дал ему его отец, прославленный российский футболист Дмитрий Аленичев.
«Что касается тренировок, то он уже давно поделился опытом, и я им пользовался. Главное, что он мне регулярно повторяет: «Надо играть». Можно сказать, мозг мне этим постоянно выносит, ха-ха. Сейчас наступил другой момент. Посмотрим, что будет говорить, когда начну играть», — приводит слова Аленичева-младшего Sport24.
18-летний Даниил Аленичев — воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака». В португальском клубе полузащитник оказался в январе 2022 года. Дмитрий Аленичев в бытность игрока был футболистом обеих московских команд, а в Португалии играл за «Порту».
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