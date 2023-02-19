Сын Аленичева: Нуньес через Португалию попал в «Ливерпуль» — буду идти по такому же пути

Полузащитник Даниил Аленичев, сын бывшего игрока сборной России Дмитрия Аленичева, рассказал о своих амбициозных карьерных планах в Европе. Даниил Аленичев играет в системе португальского клуба «Лейшойнш».

«Какие у меня цели? Двигаться вперед. Надеюсь в скором будущем заиграть за первую команду, а дальше будет видно. Считаю, в Европе, а в Португалии особенно, футболистам развиваться очень легко. На ум приходит история Дарвина Нуньеса: за пару лет из испанской Сегунды транзитом через Португалию попал в «Ливерпуль». И таких случаев много — буду стараться идти по такому же. Плюс я молод, думаю, буду заметен.

Были ли предложения из России? Нет. Возможно, это связано с тем, что обо мне ничего не было слышно за последний год. Сейчас начну играть, и, вероятно, что-то появится», — приводит слова Даниила Sport24.