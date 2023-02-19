Даниил Аленичев рассказал о подписании контракта с португальским клубом

Российский полузащитник португальского клуба «Лейшонш» Даниил Аленичев рассказал, как подписал контракт с этой командой.
«Совсем недавно заключил контракт с «Лейшоншем» на полтора года с возможностью продления. До этого играл там же в молодежке. Планировал переезд заграницу, хотелось двигаться вперед. С семьей искали варианты в Европе и такой появился в Португалии.
До ноября 2022-го, пока мне не исполнилось 18, я не мог играть в официальных матчах, только в товарищеских. Да и нет португальского паспорта, был только российский на руках. Поэтому первый контракт с «Лейшоншем» заключали совместно с мамой — сейчас я подписал свой полноценный, индивидуальный. Меня заявили за основу, но пока продолжаю играть за молодежку, периодически тренируясь с первой командой», — приводит слова Аленичева Sport24.
- 19 февраля 2023
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