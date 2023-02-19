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Даниил Аленичев: не скажу, что сильно скучаю по России. Начал тосковать после переезда

Даниил Аленичев: не скажу, что сильно скучаю по России. Начал тосковать после переезда
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Полузащитник португальского клуба «Лейшойнш» Даниил Аленичев признался, что во время футбольного сезона не успевает скучать по России.

«Скучаешь по России? Не скажу, что сильно. Летом приезжал в отпуск. Отец периодически навещает меня в Португалии, так что семья — не причина для посещения России. По родине тосковал, когда только переехал — год назад. Сейчас рабочий сезон, поэтому даже не успеваю скучать. Скучаю по российскому лету, загородной природе», — приводит слова Даниила Аленичева Sport24.

18-летний Даниил Аленичев — воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака». В португальском клубе полузащитник оказался в январе 2022 года. Дмитрий Аленичев в бытность игрока был футболистом обеих московских команд, а в Португалии играл за «Порту».

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