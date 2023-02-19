Даниил Аленичев: не скажу, что сильно скучаю по России. Начал тосковать после переезда

Полузащитник португальского клуба «Лейшойнш» Даниил Аленичев признался, что во время футбольного сезона не успевает скучать по России.

«Скучаешь по России? Не скажу, что сильно. Летом приезжал в отпуск. Отец периодически навещает меня в Португалии, так что семья — не причина для посещения России. По родине тосковал, когда только переехал — год назад. Сейчас рабочий сезон, поэтому даже не успеваю скучать. Скучаю по российскому лету, загородной природе», — приводит слова Даниила Аленичева Sport24.

18-летний Даниил Аленичев — воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака». В португальском клубе полузащитник оказался в январе 2022 года. Дмитрий Аленичев в бытность игрока был футболистом обеих московских команд, а в Португалии играл за «Порту».