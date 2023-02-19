Goal: Маркиньос недоволен действиями Кимпембе после матча с «Монако»

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос остался недоволен поступком одноклубника Преснела Кимпембе после матча 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3). Об этом сообщает Goal.
По сведениям источника, бразильский футболист попросил игроков не подходить к болельщикам после игры, однако Кимпембе ослушался его, извинившись перед фанатами за поражение лично. Маркиньос считает, что таким образом француз пытается ослабить его позицию в качестве капитана.
«ПСЖ» в 23 матчах чемпионата Франции набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым «Марсель» на пять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» играет с «Баварией». Первый матч выиграла команда из Мюнхена со счётом 1:0.
Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик:
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