Goal: Маркиньос недоволен действиями Кимпембе после матча с «Монако»

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос остался недоволен поступком одноклубника Преснела Кимпембе после матча 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3). Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, бразильский футболист попросил игроков не подходить к болельщикам после игры, однако Кимпембе ослушался его, извинившись перед фанатами за поражение лично. Маркиньос считает, что таким образом француз пытается ослабить его позицию в качестве капитана.

«ПСЖ» в 23 матчах чемпионата Франции набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым «Марсель» на пять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» играет с «Баварией». Первый матч выиграла команда из Мюнхена со счётом 1:0.

Кимпембе попросил фанатов «ПСЖ» поддержать команду. Видеоролик: