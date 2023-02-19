Гранат: одобрение гражданства РФ Малкому и Клаудиньо плачевно для воспитанников «Зенита»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал новость о том, что игроки санкт-петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«Насколько я понимаю, получение гражданства России Малкомом и Клаудиньо — это из-за лимита. У «Зенита» будет ещё два места для легионеров. Если это так, тогда я думаю, что для воспитанников «Зенита» всё очень плачевно. Перспективы плохие», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста играли за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года в Токио.