Руслан Нигматуллин: сроков возвращения России в международный футбол никто не назовёт

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался на тему сроков возвращения национальной команды и российских клубов к международным турнирам.



«Сроков возвращения России в международный футбол не назовёт никто. Даже предположительных. Как говорится: сейчас спорт во власти политики. И именно от этого придётся отталкиваться. Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В прошлом году национальная команда России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).