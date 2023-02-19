Руслан Нигматуллин: сроков возвращения России в международный футбол никто не назовёт

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался на тему сроков возвращения национальной команды и российских клубов к международным турнирам.
«Сроков возвращения России в международный футбол не назовёт никто. Даже предположительных. Как говорится: сейчас спорт во власти политики. И именно от этого придётся отталкиваться. Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В прошлом году национальная команда России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- 19 февраля 2023
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