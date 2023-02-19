Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нигматуллин: сроков возвращения России в международный футбол никто не назовёт

Руслан Нигматуллин: сроков возвращения России в международный футбол никто не назовёт
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался на тему сроков возвращения национальной команды и российских клубов к международным турнирам.

«Сроков возвращения России в международный футбол не назовёт никто. Даже предположительных. Как говорится: сейчас спорт во власти политики. И именно от этого придётся отталкиваться. Пока общеполитическая ситуация не стабилизируется, не стабилизируется и российский футбол», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В прошлом году национальная команда России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Новость по теме
«Не хотел никого обидеть». Чалов — о своих словах про Лигу чемпионов АФК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023