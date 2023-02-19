«Люблю тебя, спи спокойно». Ромелу Лукаку трогательно попрощался с Кристианом Атсу

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку посвятил гол в ворота «Удинезе» (3:1) в 23-м туре чемпионата Италии своему бывшему одноклубнику по «Эвертону» Кристиану Атсу, ставшему жертвой землетрясения в Турции.

«Спи спокойно, брат. Это трудно принять… Было удивительно быть рядом с тобой, смотреть на твою работу на тренировкам, любовь, которую ты испытывал к своей семье и детям. Дай бог сил твоим детям и семье… Храни Господь твою душу. Люблю тебя всегда», — написал Лукаку в соцсетях.

Фото: Соцсети Лукаку

По сообщениям представителей «Хатайспора», Кристиан Атсу накануне трагедии собирался вылететь из страны в поисках новой команды. Однако ганец отличился в последней игре и решил перенести перелёт во Францию на следующий день, который и стал роковым. Атсу не могли найти после трагедии 12 дней. Землетрясение в Турции произошло ночью 6 февраля, тело футболиста было найдено лишь 18 февраля.

Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения. Видеоролик: