Индзаги прокомментировал конфликт Лукаку и Бареллы во время матча Серии A

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о конфликте между нападающим Ромелу Лукаку с одноклубником Николой Бареллой во время матча 22-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (0:0).
«Такие вещи случаются на поле, этого не должно происходить, и мне не нравится это видеть, но они сидели вместе во время перерыва, они большие друзья. Очевидно, это инциденты, которые я не хочу видеть», — приводит слова Индзаги Football Italia.
Напомним, на 40-й минуте «Интер» потерял мяч в центре поля, после чего Барелла разочаровано всплеснул руками. Это не понравилось Лукаку, который вступил в перепалку с партнёром по команде.
На данный момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 44 очка.
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