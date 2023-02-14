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Индзаги прокомментировал конфликт Лукаку и Бареллы во время матча Серии A

Индзаги прокомментировал конфликт Лукаку и Бареллы во время матча Серии A
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о конфликте между нападающим Ромелу Лукаку с одноклубником Николой Бареллой во время матча 22-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (0:0).

«Такие вещи случаются на поле, этого не должно происходить, и мне не нравится это видеть, но они сидели вместе во время перерыва, они большие друзья. Очевидно, это инциденты, которые я не хочу видеть», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, на 40-й минуте «Интер» потерял мяч в центре поля, после чего Барелла разочаровано всплеснул руками. Это не понравилось Лукаку, который вступил в перепалку с партнёром по команде.

На данный момент «Интер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 44 очка.

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