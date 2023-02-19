«Хочу видеть твою улыбку». Тен Хаг — о первых словах Рашфорду после знакомства
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что клуб работает над продлением контракта с форвардом Маркусом Рашфордом, истекающим летом 2024 года.
«Новая сделка Рашфорда является приоритетной. Мы работаем над этим, усердно трудимся в фоновом режиме. Конечно, мы должны оставить Маркуса [в команде]. В первый день нашего знакомства я сказал ему: «Хочу видеть твою улыбку». Сейчас он счастлив», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Маркус Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В 35 матчах нынешнего сезона на счету английского нападающего 22 забитых мяча и восемь результативных передач.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Криштиану Роналду. Видеоролик:
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