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Гол Месси со штрафного на 90+5-й минуте принёс «ПСЖ» волевую победу в матче с «Лиллем»

Гол Месси со штрафного на 90+5-й минуте принёс «ПСЖ» волевую победу в матче с «Лиллем»
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Лилль». Встреча проходила на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс». Главный арбитр матча Вилли Делажо дал стартовый свисток в 15:00 мск. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу парижан.

Парижане вышли вперёд на 11-й минуте матча после гола Килиана Мбаппе. На 17-й минуте Неймар удвоил преимущество хозяев. Спустя семь минут Бафоде Диаките отыграл один мяч.

На 51-й минуте Неймар получил травму голеностопа. Игрока унесли на носилках, а спустя шесть минут Джонатан Дэвид реализовал пенальти и сравнял счёт. На 69-й минуте Жонатан Бамба вывел гостей вперёд, а на 87-й минуте сравнял счёт уже «ПСЖ»: Килиан Мбаппе оформил дубль. На пятой добавленной минуте Лионель Месси принёс победу «ПСЖ» точным ударом со штрафного.

Франция - Лига 1. 24-й тур
19 февраля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 3
Лилль
Лилль
1:0 Мбаппе – 11'   2:0 Неймар – 17'   2:1 Диаките – 24'   2:2 Дэвид – 58'   2:3 Бамба – 69'   3:3 Мбаппе – 87'   4:3 Месси – 90+4'
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