Гол Александра Головина вывел «Монако» вперёд в игре Лиги 1 с «Брестом»
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В эти минуты проходит встреча 24-го тура французской Лиги 1, в которой «Брест» принимает «Монако». На 40-й минуте встречи российский легионер монегасков Александр Головин открыл счёт в матче после передачи нападающего Виссама Бен-Йеддера.
Россиянин забил во втором матче Лиги 1 подряд — туром ранее его гол помог «Монако» одержать уверенную победу над лидером первенства — «Пари Сен-Жермен». Всего он сумел поразить ворота соперника шесть раз в текущем сезоне.
В случае победы в сегодняшнем матче монегаски обойдут «Марсель» и поднимутся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, но команда Игора Тудора свой матч 24-го тура проведёт позже — сегодня же, 19 февраля (22:45 мск), коллектив из «Марселя» сыграет с Тулузой.
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