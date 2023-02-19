Мостовой — о натурализации Малкома и Клаудиньо: в 145-миллионной стране нет своих игроков?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о потенциальной натурализации бразильских игроков «Зенита» — Клаудиньо и Малкома. Ранее руководство сине-бело-голубых сообщило, что футболистам одобрили получение российских паспортов.

«Не вижу проблемы, чтобы просто получить российское гражданство. Во всём мире люди получают паспорта, имеют по несколько гражданств.



Если это делается с целью вызывать в сборную, то зачем? Что это даст нашему футболу? Тем более сегодня при всех тех лозунгах, когда нужно развивать своих. Зато потом раздают паспорта.



В 145-миллионной стране у нас нет своих футболистов? Зато в пятимиллионной Хорватии есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.