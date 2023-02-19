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ЦСКА в контрольном матче проиграл «Рубину», который с 52-й минуте играл в меньшинстве

ЦСКА в контрольном матче проиграл «Рубину», который с 52-й минуте играл в меньшинстве
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Казанский «Рубин» обыграл ЦСКА в контрольной встрече. Игра, которая проходила в турецком Белеке, завершилась со счётом 2:0.

В начале встречи армейцы получили право на 11-метровый удар после фола Ильи Самошникова, однако голкипер казанцев Александр Беленов спас свою команду. На 26-й минуте «Рубин» вышел вперёд благодаря голу Алексея Грицаенко, а спустя три минуты пенальти били уже казанцы – Олег Иванов удвоил преимущество своей команды. На 52-й минуте защитник Илья Самошников получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, но воспользоваться численным преимуществом подопечные Владимира Федотова не сумели.

ЦСКА 23 и 28 февраля в Кубке России сыграет с «Краснодаром». «Рубин» в первом матче Первой лиги после зимней паузы встретится с «Кубанью» 6 марта.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 февраля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань, Россия
0:1 Грицаенко – 26'   0:2 О. Иванов – 29'
Удаления: нет / Самошников – 52'
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