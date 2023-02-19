ЦСКА в контрольном матче проиграл «Рубину», который с 52-й минуте играл в меньшинстве

Казанский «Рубин» обыграл ЦСКА в контрольной встрече. Игра, которая проходила в турецком Белеке, завершилась со счётом 2:0.



В начале встречи армейцы получили право на 11-метровый удар после фола Ильи Самошникова, однако голкипер казанцев Александр Беленов спас свою команду. На 26-й минуте «Рубин» вышел вперёд благодаря голу Алексея Грицаенко, а спустя три минуты пенальти били уже казанцы – Олег Иванов удвоил преимущество своей команды. На 52-й минуте защитник Илья Самошников получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве, но воспользоваться численным преимуществом подопечные Владимира Федотова не сумели.

ЦСКА 23 и 28 февраля в Кубке России сыграет с «Краснодаром». «Рубин» в первом матче Первой лиги после зимней паузы встретится с «Кубанью» 6 марта.