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Кристоф Галтье рассказал о травме Неймара, полученной в игре с «Лиллем»

Кристоф Галтье рассказал о травме Неймара, полученной в игре с «Лиллем»
Неймар
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье рассказал о травме, которую получил форвард парижан Неймар в матче с «Лиллем» (4:3). Напомним, в начале второго тайма бразилец столкнулся с защитником «догов» Фонте и подвернул голеностоп. На 51-й минуте форварда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике. В первом тайме Неймар отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе на 11-й минуте и забитым голом на 17-й минуте.

«У Неймара растяжение связок правой лодыжки. Он пройдёт обследование, чтобы выявить тяжесть этого повреждения.

Нуну Мендеш немного потянул внутреннюю боковую связку, но, похоже, там нет чего-то серьёзного», — приводит слова специалиста RMC Sport.

Победа в матче с «Лиллем» позволила парижанам прервать серию из трёх поражений во всех турнирах.

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