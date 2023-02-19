Роджерс — о поражении «Лестера» от «МЮ»: реализуй мы моменты — на поле была бы другая игра

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал поражение своих подопечных от «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:3.
«Мы действительно хорошо начали игру, представляли реальную угрозу воротам соперника, хорошо владели мячом в заключительной трети поля, имели реальные шансы, но ими не воспользовались. У них был один шанс, и они забили, и в этом вся разница.
Во втором тайме мы были не столь изобретательны, не владели мячом, недостаточно хорошо играли в пас, а затем, как только они забили второй гол, это придало им немного больше комфорта в игре. Шансы у нас были, но мы просто не смогли полностью ими воспользоваться. Если бы мы смогли реализовать один или два из них в первом тайме, это была бы другая игра», — приводит слова Роджерса BBC.
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