«В первом тайме мы были никчёмны». Тен Хаг — о победе «Манчестер Юнайтед» над «Лестером»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о разгромной победе своих подопечных над «Лестером» (3:0).
«Мы довольны победой. Когда ты играешь каждый третий день, ты не всегда можешь добиться одного и того же результата. Сегодня было действительно тяжело. Первый тайм «Лестер» провёл блестяще, мы же были никчёмны, так как действовали недисциплинированно. У нас были проблемы, и только благодаря Давиду де Хеа мы смогли оставить свои ворота сухими.
К счастью, у нас был перерыв, и мы смогли кое-что исправить, после чего второй тайм провели блестяще. Было очень приятно наблюдать, как мы создали так много моментов и забили отличные голы.
Рашфорд? Он играет на своей позиции, но не стоит забывать о команде. Я хочу выделить Бруно Фернандеша, который отдал две отличные голевые передачи. Но, помимо него, и другие игроки могут доставить мяч Рашфорду в нужный момент, например, Джейдон Санчо и Фред», — приводит слова тен Хага BBC.
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- 19 февраля 2023
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