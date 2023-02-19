В «ПСЖ» сообщили, что Неймар избежал перелома после столкновения с защитником «Лилля»

«Пари Сен-Жермен» выступил с заявлением по травме форварда Неймара, которую он получил в игре с «Лиллем» (4:3). Напомним, в начале второго тайма бразилец столкнулся с защитником «догов» Фонте и подвернул голеностоп. На 51-й минуте форварда унесли на носилках. Вместо него на поле вышел Уго Экитике. В первом тайме Неймар отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе на 11-й минуте и забитым голом на 17-й минуте.



«Получившему вывих лодыжки в игре с «Лиллем» Неймару сделали МРТ. Исследование показало, что игроку удалось избежать перелома. Новая оценка повреждения будет проведена через 48 часов», — гласит заявление пресс-службы парижан.



Победа в матче с «Лиллем» позволила парижанам прервать серию из трёх поражений во всех турнирах.

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