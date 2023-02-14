«ПСЖ» и Неймар устали друг от друга. В их отношениях новый поворот

Неймар снова оказался в центре внимания из-за своего поведения. 31-летний бразилец, в первой части сезона творивший на поле настоящую магию, откровенно сбавил после чемпионата мира в Катаре. Форвард попал в серию скандалов перед стартом «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, это происходит с ним уже не в первый раз. Что на этот раз приключилось с одиозным бразильцем?

Соседи Неймара жалуются на постоянные вечеринки

Футболист живёт в Буживале, пригороде Парижа, и регулярно устраивает тусовки в своём доме по разным поводам. 5 февраля Неймар праздновал свой 31-й день рождения, и в его особняке играла слишком громкая музыка. Соседи бразильца обсуждали его вечеринку в закрытом чате в соцсетях и даже вызвали полицию, но это не помогло. Игрок пообещал, что празднование закончится после 21:00, однако компания на вилле игрока шумела даже после 23:00. Рядом с домом Неймара живёт мэр городка Люк Ваттель, сообщивший, что собирается подать жалобу в прокуратуру за «неоднократное нарушение общественного порядка». «Это полное неуважение к соседям. Мы можем выписать ему штраф, но такие вещи только позабавят Неймара. Что значит для человека с такой зарплатой штраф в € 135? В какой-то момент нам придётся сделать более серьёзные шаги и обратиться в прокуратуру в связи с неоднократным нарушением общественного порядка», — отметил Ваттель.

Бразилец снова пропустил матчи перед днём рождения

Критики Неймара и раньше подмечали, что футболист любит получать травмы или дисквалификации накануне своего дня рождения или праздников родственников. Форвард пользуется таким «отдыхом» и отправляется либо в Бразилию, либо организовывает вечеринки в своём доме. На этот раз произошла аналогичная ситуация: Неймар провёл последнюю встречу 29 января с «Реймсом», после которой пропустил две игры из-за мышечного перенапряжения. А к тренировкам бразилец вернулся 6 февраля – на следующий день после дня рождения. Затем Неймар провёл по 90 минут в обоих проигранных «ПСЖ» матчах: с «Марселем» (1:2) в Кубке Франции и «Монако» (1:3) в Лиге 1. Возможно, это просто совпадение, но подобное стечение обстоятельств слишком часто случается с Неймаром, чтобы не обратить на него внимание.

Даниэль Риоло французский журналист «Мы знаем, что Мбаппе – это единственное оружие «ПСЖ». Люди не всегда хотят это слышать, но есть только он. Всё, что мы видим от «ПСЖ», все недостатки, на которые мы указываем всю неделю – это два нападающих Неймар и Месси, которые перегорели. Они способны на вспышку, но в них ничего не осталось».

Неймар жёстко критиковал игроков «ПСЖ» во время матча с «Монако». А после игры поссорился с важным для клуба человеком

По сообщениям L'Equipe, форвард открыто выражал недовольство действиями одноклубников во время матча чемпионата Франции с «Монако» (1:3). Неймар критиковал португальского полузащитника Витинью и форварда Уго Экитике. По мнению бразильца, первый отдавал передачи не в те зоны и в неправильном темпе. А Экитике принимал ошибочные решения в завершающей стадии. Отмечается, что Неймар выражался в очень грубом тоне. Этому были удивлены даже футболисты «Монако».

Неймар в матче с «Монако» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

А по окончании встречи бразилец вступил в конфликт в раздевалке с футбольным советником «ПСЖ» Луишем Кампушем. Функционер и игрок общались на повышенных тонах на португальском языке. Активное участие в ссоре принял ещё один бразилец – капитан клуба Маркиньос. Из-за чего именно Кампуш и Неймар выражали недовольство – неизвестно.

«ПСЖ» устал от Неймара. Клуб хочет избавиться от него летом

Французское издание Foot Mercato опубликовало мощную новость: парижане собираются расстаться с Неймаром. У руководства «ПСЖ» закончилось терпение по отношению к бразильцу, они готовы включить его в трансферный список во время летнего окна. Боссы клуба приняли решение на фоне нестабильной игры Неймара с момента его возвращения с чемпионата мира 2022 года, также на них повлияло поведение игрока во время матча с «Монако». Подобный шаг вполне соответствует духу слов, сказанных президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи летом 2022 года.

Нассер Аль-Хелаифи президент «ПСЖ» «Мы больше не хотим роскоши, блеску пришёл конец».

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш также выступает за уход Неймара. Более того, он предлагал такой вариант развития событий для клуба ещё летом 2022 года.

Также «ПСЖ» находится в неопределённом состоянии по поводу будущего Лионеля Месси. Контракт аргентинца с клубом завершается летом 2023 года, игрок до сих пор не решил, где хочет продолжить карьеру. Отмечается, что будущее Месси во многом зависит от выступления «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Руководство клуба уже продумывает варианты на случай ухода Лео из команды. Лето 2023 года может стать жарким для «ПСЖ» – клуб могут покинуть минимум две из трёх главных звёзд, что повлечёт за собой масштабную перестройку. Но уход Неймара выглядит логичным: футболист так и не сумел привести клуб к трофею ЛЧ, а также постоянно создаёт проблемы перед важнейшими матчами, часто конфликтует, ведёт себя недисциплинированно на поле. Несмотря на крутые футбольные навыки, есть все основания думать, что «ПСЖ» станет легче без бразильца в составе.