Аллегри: Анхель Ди Мария придаёт команде спокойствие, он потрясающе владеет мячом

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил полузащитника своей команды Анхеля Ди Марию после победы в матче Серии А со «Специей» (2:0). Аргентинец стал автором второго гола своей команды.



«Анхель придаёт команде больше спокойствия, он потрясающе владеет мячом. Иногда мы сильно спешим, но нам нужно сохранять голову холодной, потому что игроки располагают определёнными качествами. Вы когда-нибудь видели чемпионов, которые впадают в истерику, владея мячом? Я такого не помню, хотя мне посчастливилось долго тренировать. Для достижения этого результата мы должны достичь определённого спокойствия, скорее ментального, чем технического», — приводит слова Аллегри DAZN.

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