Петер Шмейхель поздравил Давида де Хеа со 180-м сухим матчем в составе «Манчестер Юнайтед»
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Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поздравил голкипера Давида де Хеа со 180-м сухим матчем в составе английского клуба.
«180-й сухой матч был заработан с трудом, но вполне заслужен двумя невероятными спасениями. Отличная работа, Давид, прими мои поздравления. Фантастическое достижение», — написал Шмейхель в своём «твиттере»
Всего испанец сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.
Действующее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2023 года.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей.
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