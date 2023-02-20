Петер Шмейхель поздравил Давида де Хеа со 180-м сухим матчем в составе «Манчестер Юнайтед»

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поздравил голкипера Давида де Хеа со 180-м сухим матчем в составе английского клуба.



«180-й сухой матч был заработан с трудом, но вполне заслужен двумя невероятными спасениями. Отличная работа, Давид, прими мои поздравления. Фантастическое достижение», — написал Шмейхель в своём «твиттере»



Всего испанец сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.



Действующее соглашение де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2023 года.



«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 24 матчей.

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